Kryminalni udaremnili kradzież ciężarówki i zatrzymali sprawcę Data publikacji 23.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z malborskiej komendy zatrzymali na gorącym uczynku 63-letniego mężczyznę, który usiłował ukraść ciężarowe iveco o wartości 120 tys. złotych. Zatrzymany usłyszał już zarzut. Za usiłowanie dokonania przestępstwa kodeks karny przewiduje taką samą odpowiedzialność jak za jego dokonanie. Teraz mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

We wtorek, 20.07.2021 r., po 22.00, do malborskiej komendy zgłosił się właściciel ciężarowego iveco, który powiadomił policjantów, że w godzinach popołudniowych ktoś ukradł kluczyk ze stacyjki pojazdu zaparkowanego przed jego firmą. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni. Na podstawie zapisu monitoringu funkcjonariusze ustalili tożsamość sprawcy. Okazał się nim 63-letni mieszkaniec Malborka.

Podczas dalszych działań operacyjnych, przed północą, policjanci udaremnili kradzież ciężarówki, zatrzymując 63-latka na gorącym uczynku. Mężczyzna za pomocą skradzionego wcześniej kluczyka dostał się do wnętrza pojazdu i usiłował nim odjechać. Pokrzywdzony wycenił wartość samochodu na 120 tys. złotych.

Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu. Wczoraj, 22.07.2021 r., śledczy przedstawili mu zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo 63-latkowi grozi nawet do 10 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)