Dzięki policjantom 16-latek w porę otrzymał pomoc Data publikacji 23.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci oddziału prewencji, widząc leżącego w pobliżu ławki chłopca, natychmiast ruszyli mu z pomocą. Młodzieniec był nieprzytomny, czuć było od niego alkohol, a na dodatek okazało się, że choruje przewlekle. Tylko dzięki mundurowym w porę trafił pod opiekę specjalistów.

Kilka dni temu, 20.07.2021 r., około 10.15 w pobliżu chełmżyńskiej plaży patrol Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy II Kompania Toruń zauważył leżącą obok ławki postać. Funkcjonariusze natychmiast postanowili to sprawdzić. Okazało się, że to nieprzytomny chłopiec, od którego czuć było woń alkoholu. Policjanci zaczęli sprawdzać jego funkcje życiowe i próbowali go ocucić. Podczas sprawdzania urazowego i układania w pozycji bezpiecznej dostrzegli u chłopca pompę do podawania insuliny. Stało się jasne, że dziecko choruje, a stan, w którym się znajduje, może bezpośrednio zagrażać jego życiu i zdrowiu.

Policjanci za pośrednictwem dyżurnego wezwali na miejsce pogotowie. Gdy funkcjonariuszpm udało się nawiązać kontakt słowny z chłopcem ustalili, że ma 16 lat i jest mieszkańcem jednej spodchełmżyńskich miejscowości. Przybyli na miejsce ratownicy zadecydowali, że młodzieniec natychmiast musi trafić do szpitala. Dzisiaj wiadomo, że po dwóch dniach pobytu w nim na szczęście mógł powrócić do domu. Ze względu na wiek o całej sytuacji oczywiście zostali powiadomieni jego rodzice oraz sąd.

(KWP w Bydgoszczy / mw)