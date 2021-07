Przegrał zakład, ale wygrał życie Data publikacji 26.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kieleccy policjanci w sezonie letnim dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą nie tylko z poziomu lądu, ale również patrolują tereny wodne. Policyjni wodniacy niejednokrotnie ratowali wczasowiczów, którzy przecenili swoje umiejętności pływackie z opresji. Tak też się stało w minioną sobotę, kiedy to nietrzeźwy 30-latek założył się z kolegami, że przepłynie zalew w poprzek.

W sobotę (24.07.2021) do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach wpłynęło zgłoszenie, że nietrzeźwy mężczyzna wchodzi do zalewu w Cedzynie. Informacja ta trafiła do patrolu wodnego, który patrolował łodzią motorową wspomniany zalew. Policjanci bardzo szybko namierzyli nietrzeźwego pływaka i wyciągnęli go z wody w ostatniej chwili, bo ten już zachłystywał się wodą. Po udzieleniu pomocy przedmedycznej nietrzeźwy 30-letni kielczanin przyznał, że chwile wcześniej założył się z kolegami, iż przepłynie zalew w poprzek. Zakład przegrał, ale wygrał coś cenniejszego… życie!

Apelujemy, o rozsądek i rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Jeżeli wypiłeś alkohol, to pod żadnym pozorem nie wchodź do wody!

(KWP w Kielcach / kp)