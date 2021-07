Policyjni wodniacy w ciągu jednego dnia ratowali życie dwóch osób

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu interweniowali w ciągu jednego dnia dwukrotnie ratując osoby, które znajdowały się w wodzie. W pierwszym przypadku policjanci wyciągnęli z Zalewu Mietkowskiego 14-latka, który miał problemy z dopłynięciem do brzegu, a w drugim wspólnie z ratownikami WOPR uratowali 20-latka, który mając 2.4 promila alkoholu w organizmie ledwo utrzymywał się na powierzchni wody w rzece, przy jednym z mostów we Wrocławiu. Oba zdarzenia zakończyły się szczęśliwie. Policjanci przypominają, że woda to żywioł. Nie wolno do niej wchodzić po alkoholu, ani też pływać w miejscach niedozwolonych!