Policyjny pilotaż rodziców z 2-letnią córką Data publikacji 26.07.2021 Policjanci z białostockiej "drogówki" pilotowali samochód, którym jechało 2-letnie dziecko potrzebujące natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dziewczynka podczas zabawy doznała urazu głowy. Policyjna eskorta ulicami miasta, pozwoliła w krótkim czasie dotrzeć do szpitala. Tam dziewczynką zajął się personel medyczny.

Wczoraj po południu (25.07.2021) białostocki dyżurny otrzymał zgłoszenie o kierowcy audi, który potrzebuje pilnie dojechać do szpitala. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna wiezie swoją 2-letnią córkę, która podczas zabawy na podwórku poślizgnęła się i uderzyła głową o plastikową wanienkę. Zgłaszający dodał, że dziecko mocno krwawi. Dziewczynka musiała jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Policjanci z białostockiej drogówki bezzwłocznie wyjechali naprzeciw kierowcy audi. Mundurowi zauważyli samochód na rondzie Putry i przy użyciu sygnałów uprzywilejowania eskortowali go do szpitala. Po kilku minutach 2-latka bezpiecznie trafiła pod opiekę lekarzy. Jeszcze wczoraj mama dziewczynki na profilu społecznościowym podziękowała policjantom za bardzo szybką i sprawną eskortę w drodze do szpitala.

(KWP w Białymstoku / kp)