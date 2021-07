Policjanci zatrzymali sprawcę napadu na taksówkarza Data publikacji 26.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 26-latek z Rudy Śląskiej odpowie za wymuszenie rozbójnicze, do którego doszło w ubiegłym tygodniu. Pokrzywdzonym jest taksówkarz, który wiózł sprawcę z Katowic do Rudy Śląskiej. Sprawcę zatrzymali policjanci z wydziału kryminalnego rudzkiej komendy pół godziny po całym zdarzeniu.

W ubiegłym tygodniu policjanci z Rudy Śląskiej zostali powiadomieni o napadzie na taksówkarza z Katowic. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Ruda przy ulicy Kościelnej. 26-letni mieszkaniec Rudy, nie mając pieniędzy, nie chciał zapłacić za kurs i używając rozbitej butelki, zranił nią 30-letniego taksówkarza w dłonie oraz przedramię. Dzięki posiadanym informacjom policjanci, którzy przyjechali na miejsce szybko ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna pół godziny po zdarzeniu został zatrzymany przez rudzkich kryminalnych. Zebrany w tej sprawie przez policjantów obszerny materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienia mężczyźnie zarzutów przestępstwa, za które grozi do 10 lat więzienia. Napastnik w przeszłości był już karany za tego rodzaju przestępstwo. Decyzją rudzkiego sądu został on już tymczasowo aresztowany.

(KWP w Katowicach / kp)