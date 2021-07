Wyłudzał zaliczki przy sprzedaży maszyn rolniczych – trafił do aresztu Data publikacji 26.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystawiał w internecie ogłoszenia o sprzedaży ciągników i maszyn rolniczych, których nigdy nie posiadał. Pobierał od potencjalnych klientów kilkunastotysięczne zaliczki, a potem kontakt z nim się urywał. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, a Sąd Rejonowy w Lesznie na wniosek leszczyńskiej prokuratury aresztował podejrzanego na okres trzech miesięcy.

Leszczyńscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą ustalili i zatrzymali młodego mężczyznę, który oszukiwał ludzi w internecie. Oferował na różnych portalach aukcyjnych do sprzedaży ciągniki i maszyny rolnicze, których tak naprawdę nigdy nie posiadał. W rozmowach telefonicznych z potencjalnymi klientami informował ich, że ma na terenie Niemiec firmę zajmującą się sprzedażą maszyn rolniczych. W chwili rzeczywistego zainteresowania klienta zakupem maszyny, mężczyzna żądał wpłaty zaliczki w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, co zazwyczaj stanowiło około 10% wartości pojazdu oferowanego do sprzedaży. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt z wystawiającym ogłoszenie się urywał.

22 lipca br. policjanci weszli do mieszkania 27-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego i zatrzymali go. Następnego dnia podejrzany usłyszał zarzut oszustwa przy sprzedaży ciągnika rolniczego i wyłudzenia od 28-letniego pokrzywdzonego pieniędzy w kwocie 12 tysięcy złotych.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkania zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli pieniądze, telefony i komputery. Już dziś wiadomo, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być więcej. Podejrzany był już w przeszłości notowany za podobne przestępstwa.

23 lipca br. Sąd Rejonowy w Lesznie na wniosek leszczyńskiej prokuratury zastosował wobec 27-latka najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Teraz mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)