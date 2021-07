Szczęśliwy finał poszukiwań 11-latki Data publikacji 26.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli 11-latkę, która postanowiła zwiedzić Czarnobyl na Ukrainie. Dziewczynka nie informując o tym swoich opiekunów wybrała się w samotną podróż. W związku z samowolnym oddaleniem się małoletniej został zarządzony alarm dla funkcjonariuszy VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

23 lipca 2021 roku około godziny 12:00 na VI Komisariat Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zgłosiła się zrozpaczona matka 11-letniej dziewczynki. Kobieta poinformowała policjantów, że córka, którą wysłała do pobliskiego sklepu od kilku godzin nie wraca. Sprawa została potraktowana priorytetowo ze względu na wiek małoletniej i związaną z tym realną obawę, że dziewczynce mogło się coś stać. W stan alarmu decyzją Komendanta VI komisariatu postawieni zostali wszyscy podlegli policjanci, którzy wraz z funkcjonariuszami kolegami z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi rozpoczęli żmudne poszukiwania. Stróże prawa krok po kroku docierali do kolejnych informacji i poszlak na temat zaginionej. Analizując zebrane informacje i przeglądając zapisy monitoringu miejskiego, mundurowi bardzo szybko ustalili taksówkarza, który zabrał dziewczynkę z okolic miejsca jej zamieszkania. Jak ustalono 11-latka wysiadła na Dworcu Łódź-Fabryczna i wsiadała do pociągu relacji Łódź-Katowice. Funkcjonariusze, wiedząc, o której godzinie pociąg zatrzyma się w podłódzkich Koluszkach poprosili policjantów z tej jednostki o pomoc. Ostatecznie, dziewczynka została odnaleziona na dworcu kolejowym w Koluszkach. Po przewiezieniu do Łodzi 11-latka spytana o powód samowolnego oddalenia z domu stwierdziła, że jest miłośniczką historii i planowała zrealizować długo planowaną wycieczkę do Czarnobyla na Ukrainie.

Policjanci apelują!

Dorastanie młodzieży to szczególnie trudny okres dla dzieci i ich rodziców. Warto zwrócić uwagę na to, co nasze dzieci robią w wolnych chwilach. Starajmy się rozmawiać z podopiecznymi i nie bagatelizować ich problemów. Czasami wydaje się nam, że potrzeby dziecka są spełnione, a w rzeczywistości nastoletnia nie w pełni ukształtowana osoba snuje niepokojące wizje przyszłości, bądź planuje nieoczekiwaną podróż. Szczera rozmowa i zainteresowanie potrzebami dziecka w wielu sytuacjach mogą zapobiec nieszczęściu.

(KWP w Łodzi / kp)