Skuteczna praca kryminalnych – liczne kradzieże paliwa znajdą swój finał w sądzie Data publikacji 26.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże na stacjach paliw w całym powiecie. Straty na szkodę różnych stacji spowodowane przez niego to co najmniej 5 tysięcy złotych. Mężczyzna był także poszukiwany do innej sprawy przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Zielonogórscy policjanci zajmujący się prowadzeniem spraw o wykroczenie, w ciągu ostatnich tygodni zostali dosłownie zasypani zgłoszeniami o kradzieżach paliw na różnych stacjach benzynowych powiatu zielonogórskiego. Mechanizm działania osób odpowiedzialnych za te kradzieże był za każdym razem bardzo podobny. Podjeżdżali na stację paliw samochodem, do którego wcześniej montowali skradzione tablice rejestracyjne, tankowali do pełna bak samochodu, a następnie jeszcze wlewali paliwo do kanistrów. Za każdym razem jednak pilnowali, żeby nie przekroczyć kwoty 500 zł, a więc nie popełnić przestępstwa. Sprawami kradzieży paliwa zainteresowali się policjanci kryminalni, którzy podjęli działania operacyjne, żeby ustalić tożsamość i zatrzymać osobę bądź osoby odpowiedzialne za kradzieże. Szybko okazało się, że mamy do czynienia z mężczyzną, działającym na różnych stacjach w całym powiecie, który dodatkowo jest znany policjantom i był już wcześniej wielokrotnie notowany za różne przestępstwa. Okazało się również, że mężczyzna jest także jeszcze poszukiwany do odbycia kary aresztu. To 25-letni zielonogórzanin, który czasowo mieszkał w jednej z pobliskich miejscowości. I to właśnie tam zatrzymali go kryminalni.

Zatrzymany przyznał się do licznych kradzieży paliwa na stacjach. Niestety 25-latek przeliczył się i w tym przypadku nieznajomość prawa bardzo mu zaszkodziła. Jak wyjaśnił później w rozmowie z policjantami, w związku z popełnieniem wykroczenia – kradzieży paliwa w kwocie do 500 złotych, liczył na łagodniejsze potraktowanie w razie zatrzymania, nie wiedział jednak, że takie postępowanie może być zakwalifikowane jako przestępstwo. W związku z tym, że były to czyny podobne, popełnione w niedługim czasie i w podobny sposób zostały zakwalifikowane jako przestępstwo. Łączna wartość strat wstępnie oszacowana przez policjantów to co najmniej pięć tysięcy złotych. 25-latek usłyszał zarzuty kradzieży za co kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa narkotykowe.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

