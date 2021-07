Pijani rodzice przewozili samochodem trójkę dzieci. Matka była poszukiwana listem gończym Data publikacji 27.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wyszkowscy policjanci na drodze ekspresowej S8 zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy, którym podróżowali rodzice z trójką dzieci. Najmłodsze miało niecałe 4 miesiące. Jak się okazało ojciec kierowca był pijany, a na fotelu pasażera siedziała jeszcze bardziej pijana matka, która była poszukiwana listem gończym. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, a dzieci pod opiekę rodziny. W najbliższym czasie nieodpowiedzialnym rodzicom grożą konsekwencje prawne.

W miniony weekend dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca renaulta, który jedzie trasą S8 w kierunku Warszawy może być nietrzeźwy. Kwadrans później w Niegowie policjantki ruchu drogowego zauważyły opisywaną osobówkę i natychmiast zatrzymały do kontroli drogowej.

Po podejściu do samochodu okazało się, że autem podróżują rodzice z trójką dzieci. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze niecałe 4 miesiące. Szybko wyszło na jaw, że zgłoszenie było trafne. Funkcjonariuszki w trakcie rozmowy z 40-letnim kierowcą wyczuły alkohol. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie mężczyzny ponad promil alkoholu. Policjantki również i od kobiety wyczuły woń alkoholu. Okazało się, że matka dzieci ma swoim organizmie 1,5 promila alkoholu. Jakby tego było mało, po sprawdzeniu w policyjnych systemach informatycznych, okazało się, że 26-latka poszukiwana jest listem gończym. Mieszkanka powiatu wołomińskiego została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu skąd została przewieziona do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary - pół roku więzienia.

Wyszkowscy policjanci od razu skontaktowali się z sądem i poinformowali o całej sytuacji. Decyzją dyżurującego sędziego Sądu Rejonowego w Wyszkowie trójka dzieci trafiła pod opiekę babci. Teraz cała dokumentacja trafi do sądu rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania małoletnich oraz zostanie powiadomiony ośrodek pomocy rodzinie.

Zgodnie z art. 160 par. 2 kodeksu karnego rodzicom, którzy narażają dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Teraz o losie mieszkańców powiatu wołomińskiego zdecyduje sąd.

40-letni ojciec musi się również liczyć z odpowiedzialnością za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do 2 lat więzienia, minimum 3-letni zakaz kierowania pojazdami oraz surową karę finansową.

Pamiętajmy, że wyraźny sprzeciw społeczny i brak aprobaty dla kierowców na „podwójnym gazie” powoduje eliminację zagrożeń w ruchu drogowym, co wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Osobie, która powiadomiła policjantów o swoich podejrzeniach, serdecznie dziękujemy! Musimy pamiętać, że za bezpieczeństwo w ruchu drogowym odpowiadamy wszyscy i każdy z nas może przyczynić się do tego, że na naszych drogach będzie mniej wypadków. Zdecydowana reakcja i uniemożliwienie kierowania pojazdem przez osobę nietrzeźwą może przecież zapobiec tragedii.

Policjanci apelują, aby każdy reagował na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. Każdy, nawet anonimowo, pod numerem telefonu 112 może powiadomić Policję, o takim fakcie. Policjanci sprawdzą każdy sygnał.

(KWP zs. w Radomiu / kp0