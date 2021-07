Pieszy i rowerzysta na masce samochodów. Niebezpieczne potrącenia zarejestrował monitoring Data publikacji 27.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego – to stwierdzenie powinno być priorytetem dla każdego kierowcy. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zdarzeń z udziałem pieszych w miejscu, w którym powinni oni czuć się bezpiecznie – na przejściu dla pieszych. Podobnie rowerzyści, którzy także jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni czuć się bezpiecznie wjeżdżając na przejazdy rowerowe.

Zielonogórscy policjanci proszą kierujących o ostrożność na drogach, dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych, a także rozsądną i rozważną jazdę. O szczególną ostrożność prosimy w rejonach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów i skrzyżowań, a jeśli z jakiegoś względu mamy utrudnioną widoczność, zdejmijmy nogę z gazu. Pamiętajmy, że pośpiech prowadzi do nieostrożności i brawury, a to z kolei może doprowadzić do niebezpiecznych czy nawet tragicznych zdarzeń na drogach.

Pamiętajmy również o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu nie starajmy się za wszelką cenę wyprzedzać kolejnych aut, bo w ten sposób możemy zaoszczędzić zaledwie kilka sekund, a poprzez gwałtowne manewry stwarzamy niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale także innych.

W ostatnim czasie w Zielonej Górze doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzysty i pieszej. Obydwa miały miejsce na ulicy Wyszyńskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Wiśniową. W czwartek /22 lipca/ około południa, kierujący osobowym nissanem potrącił na wyznaczonym przejściu dla pieszych 15-latkę. 70-letni kierowca tłumaczył policjantom, że wcześniej zatrzymał się przed przejściem gdzie przepuścił pieszych, następnie ruszył ale na kolejnym przejściu nie zauważył pieszej. Dziewczynka przechodząca przez jezdnię widząc, że samochód się nie zatrzymuje próbowała uciekać, ale niestety nie zdążyła. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu. Na szczęście prędkość pojazdu była niewielka i 15-latka nie odniosła poważniejszych obrażeń, chociaż po samym zdarzeniu została zabrana do szpitala na badania.

Dzień później, w rejonie tego samego skrzyżowania doszło do poważniejszego zdarzenia – wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. Kierująca skodą Fabią 31-latka jadąc lewym pasem jezdni w kierunku ulicy Łużyckiej ominęła pojazd, który zatrzymał się na prawym pasie, aby ustąpić pierwszeństwa znajdującemu się na przejeździe rowerzyście. Doszło do potrącenia 68-letniego mężczyzny jadącego rowerem. Na skutek uderzenia mężczyzna upadając uderzył głową o asfalt, a po badaniach okazało się, że doszło do poważnego urazu głowy. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Także to zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego.

Dbajmy o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych oraz rowerzystów i pamiętajmy, że w razie zdarzenia z ich udziałem, zarówno piesi jak i rowerzyści ponoszą dużo poważniejsze konsekwencje z utratą zdrowia, a nawet życia włącznie. Bądźmy szczególnie ostrożni przy gwałtownych zmianach pogody - nagłych opadach deszczu czy oślepiającym słońcu, które może utrudniać widoczność i zmniejszać koncentrację kierujących. Pieszych natomiast i rowerzystów prosimy o to aby przed wejściem czy wjazdem na przejście upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść i przejechać na drugą stronę jezdni. Bądźmy czujni i cały czas kontrolujmy to co dzieje się na drogach.

