Policjantka na wolnym zatrzymała kierowcę bez uprawnień

Jadący drogą krajową nr 65 peugeot przykuł uwagę policjantki będącej na wolnym. Pojazd jechał od krawędzi do krawędzi jezdni. Funkcjonariuszka z Komisariatu w Wasilkowie postanowiła sprawdzić, co jest tego powodem. W pewnej chwili kierowca wjechał do rowu i próbował uciec. Policjantka o wszystkim powiadomiła mundurowych w służbie i zapobiegła ucieczce kierowcy. Okazało się, że 27-latek 11 dni wcześniej już stracił prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających.

W sobotę (24.07.2021) policjantka z Komisariatu Policji w Wasilkowie zatrzymała kierowcę, który kilkanaście dni wcześniej stracił uprawnienia do kierowania pojazdami. Funkcjonariuszka w czasie wolnym od służby, jadąc drogą krajową nr 65 zauważyła peugeota, którego kierowca wykonywał niebezpieczne manewry. Zjeżdżał od krawędzi do osi jezdni, a w pewnym momencie bez powodu zaczął hamować. Policjantka, podejrzewając, że kierowca może być nietrzeźwy zadzwoniła na numer alarmowy powiadamiając o całej sytuacji. Po chwili kierowca zatrzymał się, jednak zaczął cofać, gdy dowiedział się, że podeszła do niego policjantka. Chwilę później mężczyzna wjechał do rowu i próbował uciec z miejsca. Wówczas funkcjonariuszka obezwładniła młodego kierowcę, który nie reagował na polecenia policjantki. Po kilku minutach na miejscu zjawili się wezwani umundurowani policjanci i szybko wyszło na jaw, co było powodem takiego zachowania kierowcy. Podczas sprawdzania w policyjnych bazach danych okazało się, że 27-latek jedenaście dni wcześniej stracił prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem środków odurzających.

Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.