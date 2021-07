Policjant w czasie wolnym podjął skuteczną interwencję wobec agresora, który groził kobiecie Data publikacji 27.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny policjant swoim postępowaniem udowodnił, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. Mowa tu o ostrołęckim dzielnicowym mł. asp. Radosławie Kuśmierczyku. Funkcjonariusz zareagował wobec agresywnego mężczyzny, który wyzywał słowami wulgarnymi kobietę. Na zwrócenie uwagi przez policjanta zareagował agresją i groźbami pozbawienia życia. Krewki 33-latek został obezwładniony, a później osadzony w policyjnym areszcie. Grozi mu kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce wielokrotnie już udowadniali, że bez względu na to, czy są na służbie, czy w dniu wolnym, to zawsze można liczyć na ich pomoc. Wczoraj potwierdził to stwierdzenie swoim działaniem ostrołęcki dzielnicowy, mł. asp. Radosław Kuśmierczyk.

Policjant, będąc prywatnie w jednej z przychodni lekarskich zauważył bardzo agresywnego mężczyznę. Agresor podszedł do gabinetu fizjoterapeutycznego i także tam nie zmienił swojego zachowania. Wyzywał on słowami wulgarnymi przebywającą tam kobietę. Groził jej także pozbawieniem życia. Po wyjściu z gabinetu zaczął być agresywny w stosunku do osób oczekujących w kolejce i znajdując się w środku budynku zapalił papierosa.

Na takie zachowanie nie mogło być przyzwolenia. Widząc, że agresor się nie uspokaja, policjant podszedł do niego przedstawił się i poprosił o spokojne zachowanie i zgaszenie papierosa. Jednak ten na prośbę policjanta zareagował agresją. Funkcjonariusz wezwał na miejsce policyjny patrol. W pewnym momencie mężczyzna uderzył dzielnicowego, czym zmusił do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego, co przyniosło oczekiwany efekt.

Mężczyzna groził też dzielnicowemu pozbawieniem życia. Mężczyzną okazał się 33-letni mieszkaniec gminy Czarnia. Agresor groził także pozbawieniem życia policjantce, która przyjechała na miejsce.

Mężczyzna został przetransportowany do ostrołęckiej komendy i osadzony w policyjnym areszcie. Niebawem odpowie on za swoje zachowanie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo te jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.

(KWP zs. w Radomiu / kp)