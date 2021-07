Wybił szybę w radiowozie, bo chciał rozładować złość Data publikacji 27.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zatrzymali 27-latka, który w czasie gdy oni podejmowali interwencję, głową wybił szybę w zaparkowanym radiowozie. Mieszkaniec Wieliczki po uszkodzeniu radiowozu oddalił się, jednakże po kilkunastu minutach został zatrzymany. Za zniszczenie mienia grozi kara pozbawienia wolności do lat 5

Do zdarzenia doszło 25 lipca br. około północy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce otrzymali zgłoszenie, że w jednym z mieszkań na terenie Wieliczki ma miejsce awantura. Mundurowi pozostawili radiowóz przed kamienicą gdzie miała miejsce interwencja i udali się domieszkania, by podjąć czynności. Wśród uczestników zdarzenia w mieszkaniu był 27-latek, który po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy, miał udać się do domu. Mundurowi pozostali w miejscu interwencji przeprowadzając jeszcze rozmowę z pozostałymi jej uczestnikami. Kiedy wrócili do radiowozu, zastali rozbitą tylną szybę w pojeździe. W rozmowie ze świadkami zdarzenia ustalili, że uszkodzenia dokonał mężczyzna, który chwilę wcześniej wyszedł z kamienicy. Według relacji świadka sprawca podszedł do radiowozu i głową rozbił tylną szybę, a następnie oddalił się w kierunku centrum miasta. Policjanci po kilkunastu minutach zatrzymali 27- letniego sprawcę przestępstwa, który na głowie miał widoczne otarcia naskórka oraz stłuczenia. Sprawca przyznał, że głową rozbił szybę, ponieważ „zdenerwował się” na interweniujących policjantów. Za zniszczenie mienia grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP w Krakowie / kp)