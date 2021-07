Fałszywy oficer, policjant, wnuczek – oszuści zakładają różne maski, poszkodowani tracą oszczędności życia Data publikacji 28.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety mimo wielu apeli do społeczeństwa, wciąż zdarzają się sytuacje wyłudzania pieniędzy od seniorów. Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy funkcjonariuszy Policji. Przypominamy: policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie im jakichkolwiek pieniędzy ani nie angażują postronnych osób do przeprowadzania „akcji” policyjnych. To mechanizm działania oszustów, dlatego w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby oszustwa jak najszybciej poinformujmy Policję o zaistniałej sytuacji.

Policjanci przestrzegają przed oszustami wyłudzającymi pieniądze od osób starszych. Pomimo licznych apeli, nie tylko Policji, ale również wielu organizacji i instytucji, nadal zgłaszają się na Policję osoby, które padły ofiarą oszustw metodą „na policjanta czy wnuczka”. Ponownie zwracamy się z prośbą o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi. Zachęcamy, aby uczulić swoją rodzinę i znajomych na to, by zawsze stosowali zasadę ograniczonego zaufania. Ofiarami oszustwa głównie padają ludzie starsi, których to wrażliwość i ufność wykorzystują przestępcy. W zeszłym tygodniu dyżurny nowosolskiej Policji otrzymał cztery zgłoszenia o próbach oszustwa. Do starszych osób dzwonił mężczyzna podając się za członka rodziny. Na szczęście trzy próby okazały się nieudane. Mieszkańcy Nowej Soli po telefonach od fałszywych krewnych od razu powiadomili dyżurnego Policji. Niestety w jednym przypadku, 83-letnia kobieta obdarzyła zaufaniem oszustów, którym udało się wyłudzić 65 tysięcy złotych. Nieznany mężczyzna w trakcie trwania rozmowy telefonicznej wprowadził seniorkę w błąd, podając się za policjanta. Pod pretekstem wpłaty kaucji za spowodowanie wypadku samochodowego przez jej syna, doprowadził do tego, że kobieta przekazała mu pieniądze.

Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie osób starszych przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Funkcjonariusze chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę.

Co robić aby nie stać się ofiarą oszustwa?

bezwzględnie stosuj zasadę ograniczonego zaufania;

informuj Policję o każdej próbie oszustwa pod numerami alarmowymi 112;

Policja prowadząc czynności nigdy nie bierze od obywateli pieniędzy;

krytycznie podchodź do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających naszej pomocy finansowej;

konsultuj się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy;

nie informuj nikogo o ilości pieniędzy, które masz w domu lub przechowujesz na koncie;

zadzwoń do kogoś z rodziny, zapytaj o to czy osoba, która prosiła cię o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętaj, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowamy się rozsądnie.

nie ulegaj presji czasu wywieranej przez oszustów.

nie otwieraj drzwi osobom nam nieznanym, tym bardziej, jeżeli przebywamy mieszkaniu lub domu sami;

nie przekazuj osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i kosztowności;

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

Film 135-180194.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 135-180194.mp4 (format mp4 - rozmiar 25.79 MB)