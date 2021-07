Złodzieje katalizatorów zatrzymani Data publikacji 28.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali parę podejrzaną o kradzieże katalizatorów samochodowych. Wartość strat oszacowana przez właścicieli to blisko 10 tysięcy złotych. 30 latka i jej 33-letni wspólnik usłyszeli w sumie 4 zarzuty: 2 kradzieży i 2 usiłowania kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W czwartek (22.07.2021) policjanci z białostockiej komendy zatrzymali parę podejrzaną o kradzieże katalizatorów. Do zdarzeń doszło w połowie lipca na białostockim osiedlu Starosielce. Wówczas złodzieje z zaparkowanych samochodów na terenie jednej z firm wycięli dwa katalizatory. W przypadku dwóch kolejnych pojazdów nie udało im się wyciąć części. Wartość strat oszacowana przez właścicieli to blisko 10 tysięcy złotych.

Białostoccy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z białostockiej komendy po kilku dniach ustalili tożsamość podejrzanych o kradzież. Okazali się nimi mieszkańcy województwa mazowieckiego. Złodzieje wpadli, bo ich przestępczą działalność zarejestrował monitoring. Wspólnie z kryminalnymi zatrzymali ich kilka dni później w miejscach zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego. W domu 30-latki oraz 33-latka śledczy znaleźli rzeczy, które służyły im do popełnienia przestępstwa, w tym między innymi piły i klucze. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie parze 2 zarzutów kradzieży i 2 usiłowania kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)