Wakacyjne wypadki. Policjanci służą pomocą i ratunkiem Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Pomagamy i chronimy”. Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ratowali dwóch młodych mężczyzn podczas ich wakacyjnych wojaży. Jeden z nich koziołkując wpadł ze skarpy do wody, natomiast drugi wywrócił się na rowerze łamiąc rękę.

W niedzielę 25 lipca br. st. sierż. Bartosz Czech oraz st. sierż. Krzysztof Przysiężniak z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w trakcie patrolowania plaży nad zalewem w miejscowości Budzyń zauważyli jak z piaskowej skarpy bezwładnie koziołkując wpada do wody mężczyzna. Stróże prawa błyskawicznie ruszyli z pomocą. Mężczyzna znajdował się w wodzie, jego twarz zwrócona była w kierunku dna, leżał nieruchomo. Funkcjonariusze natychmiast wyciągnęli mężczyznę z wody, udzielili mu pomocy przedmedycznej. Poszkodowany był przytomny, ale nie reagował na kierowane do niego słowa. Młody człowiek był pod znacznym wpływem alkoholu, po chwili zaczął odpowiadać na pytania funkcjonariuszy. Uratowanym okazał się 23-letni mieszkaniec Krakowa, który po nieudanym (niedoszłym) spotkaniu z dziewczyną, spożył zbyt dużą ilość alkoholu, stracił kontrolę nad sobą i wpadł do wody. Po całym zdarzeniu policjanci przewieźli mężczyznę bezpiecznie do domu i zostawili pod opieką rodziny.

Przy tej okazji przytaczamy przykład pomocy udzielonej rowerzyście, która miała miejsce w dniu 17 lipca br. na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Młody rowerzysta na skrzyżowaniu w Ojcowie po zblokowaniu przedniego koła upadł na jezdnię doznając złamania ręki, licznych i mocnych ubytków skóry wraz z krwawieniem. Jak się okazało później z uwagi na perforację jamy brzusznej konieczny był również zabieg chirurgiczny. Świadkami zdarzenia byli policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkom. Krzysztof Srebnicki oraz asp. szt. Beata Dulewicz, którzy pełnili w tym dniu służbę na terenie parku. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy młodemu chłopakowi została udzielona właściwa pomoc. W liście pochwalnym ojciec rowerzysty napisał: „Pragnę podkreślić, że tylko dzięki tym osobom, udało się szybko zareagować z pierwszą pomocą mojemu synowi, (…) bardzo serdecznie dziękujemy i uważam, że należy im się uznanie za ich postawę nie tylko ludzką w drugim wymiarze, ale przede wszystkim za profesjonalne rozumienie swojej służby i chęć niesienia pomocy innym”.

(KWP w Krakowie / kp)