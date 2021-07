Postaw na bezpieczeństwo nad wodą Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wakacje w pełni, a wraz z nimi upały i wycieczki nad wodę. Morze, jeziora, stawy, rzeki czy kąpieliska to cudowne miejsca do wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że woda, nawet najspokojniejsza, może stać się niebezpiecznym, groźnym żywiołem. Analiza stanu bezpieczeństwa na obszarach wodnych jednoznacznie wskazuje, że to właśnie w okresie wakacyjnym znacząco wzrasta liczba utonięć. Przestrogą niech będzie fakt, że od początku wakacji w Polsce utonęło 99 osób. Zadbajmy o bezpieczny wypoczynek, stosując się do podstawowych zasad. Niech kręci nas bezpieczeństwo nad wodą!

Wybieraj tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyznaczone do kąpieli. „Dzikie kąpieliska" zawsze mają nieznane dno i głębokość, a woda w nich może być skażona. Flaga biała oznacza, że kąpiel jest dozwolona, natomiast flaga czerwona na kąpielisku - zakaz kąpieli lub kąpielisko nieczynne.

Rodzicu, bądź zawsze w pobliżu, gdy Twoje dziecko pływa. Chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.

Stosuj się do regulaminu kąpieliska, obowiązujących oznaczeń i poleceń ratownika. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Nie skacz do nieznanej i płytkiej wody, bo takie skoki mogą spowodować poważne konsekwencje zdrowotne. Nie podpływaj do zakotwiczonych lub poruszających się jednostek pływających. Pamiętaj, że jesteś bardzo słabo widoczny.

Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu, nie wchodź do wody po choćby najmniejszej jego dawce. Bezpiecznie nad wodą to znaczy NA TRZEŹWO. Z rekreacji w wodzie zrezygnuj również, gdy jesteś głodny lub po obfitym posiłku, albo po długotrwałym przebywaniu na słońcu.

Korzystaj z pewnego i sprawnego sprzętu pływającego, a wypływając kajakiem, łódką czy rowerem wodnym zawsze nakładaj kamizelkę ratunkową. W razie nagłej wywrotki będziesz odpowiednio zabezpieczony. Nie ryzykuj życia i zdrowia dla chwilowej wygody.

Wypoczywając nad wodą, nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki. Złodzieje tylko czekają na taką okazję. Oprócz skradzionego portfela, telefonu czy utraty dokumentów, może dojść do kradzieży tożsamości i wzięcia kredytu na Twoje dane osobowe.

W razie niebezpieczeństwa staraj się zachować zimną krew i zadzwoń na numer 112.

(Biuro Prewencji KGP)