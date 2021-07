Zaczęło się od butów – internetowy oszust aresztowany Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie zatrzymali 31-letniego mieszkańca województwa kujawsko- pomorskiego, podejrzanego o liczne oszustwa. Mężczyzna dopuścił się internetowych przestępstw na szkodę kilkudziesięciu osób na terenie całego kraju. Dziś sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31 –latka. Grozić mu może nawet 8 -letni pobyt w więziennej celi.

W sierpniu ubiegłego roku funkcjonariusze z włoszczowskiej jednostki otrzymali zgłoszenie o oszustwie internetowym. Mężczyzna poinformował mundurowych, iż zamawiając kamerę termowizyjną został oszukany i po wpłaceniu należnej kwoty na wskazane konto bankowe, zamiast zamówionego towaru otrzymał… buty. Włoszczowscy policjanci przyjrzeli się sprawie i przeprowadzili szereg ustaleń, z których wynikało, że podejrzany oszukiwał także wiele osób na terenie całego kraju. W poniedziałek (26.07.2021) włoszczowscy kryminalni na terenie województwa pomorskiego zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 31-latek, mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie rzeczy, które były użyte do popełniania przestępstw, m.in. laptopa, telefony komórkowe oraz drukarkę. Mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Dzisiaj Sąd Rejonowy we Włoszczowie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiące.

Za popełnienie tego rodzaju przestępstw można trafić za kratki nawet na 8 lat.