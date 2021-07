Zastępca komendanta komisariatu zatrzymał drogowego przestępcę Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej komisarz Szymon Stachowicz po pościgu zatrzymał pirata drogowego. Mundurowy zmusił kierowcę do zatrzymania, po czym go obezwładnił. Mężczyźnie grozi kara 8 lat więzienia.

Pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej komisarz Szymon Stachowicz w trakcie wykonywania czynności służbowych zauważył dziwnie zachowującego się kierowcę samochodu dostawczego. Usłyszał huk i zobaczył w lusterku, jak dostawczy ford wyprzedza poprzedzającego go volkswagena i wjeżdża za sygnalizator na czerwonym świetle i przez środek skrzyżowania z dużym impetem kontynuuje jazdę. Mundurowy niezwłocznie rozpoczął pościg za piratem drogowym. Kierowca, chcąc zniknąć z pola widzenia, wjechał na drogę ekspresową. Jakby tego było mało, w trakcie wjazdu na S1 uciekinier zauważył jadącą z dużą prędkością karetkę pogotowia, która nadawała sygnały uprzywilejowania i postanowił wykorzystać tę sytuację, jadąc za karetką korytarzem życia.

Policjant kontynuował pościg. Przestępca zjechał w kierunku centrum Ząbkowic, gdzie nie patrząc na ograniczenia prędkości, przejścia dla pieszych i zmuszając jednocześnie kierujących do gwałtownego hamowania i zjeżdżania z drogi, w dalszym ciągu chciał zgubić goniącego go policjanta. Podczas ucieczki zaczął wjeżdżać na chodnik, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Mundurowemu udało się zrównać z dostawczym fordem i dzięki swoim umiejętnościom zmusić go do zjechania z drogi do lasu, gdzie skończył podróż.

Stróż prawa dogonił mężczyznę i zatrzymał go przy próbie wyjścia z samochodu. Policjant spotkał się z agresją, ale szybko poradził sobie z uciekinierem. Obezwładniony mężczyzna nie miał szans na dalszą ucieczkę. Okazało się, że 30-latek jest znany policjantom i nie pierwszy raz miał konflikt z prawem. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów.

W trakcie zatrzymania mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, był pobudzony. I tym razem komendant miał policyjnego nosa. Badanie mężczyzny narkotesterem wskazało obecność amfetaminy lub substancji pochodnych w organizmie kierowcy. W trakcie przeszukania pojazdu znaleziono wiele narzędzi i przedmiotów, które mogą pochodzić z przestępstwa lub mogą posłużyć do ich popełnienia, a posiadacz nie był w stanie określić ich właściciela.

Zatrzymany został przewieziony do policyjnego aresztu. Zebrany materiał dowodowy na chwilę obecną pozwolił śledczym na przedstawienie mu zarzutu sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowania pojazdem pomimo orzeczonego zakazu. Mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Dąbrowianin został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)