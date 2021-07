Technik kryminalistyki zatrzymał włamywacza Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Włamał się do domku jednorodzinnego i dokonał kradzieży. Jeszcze tego samego dnia 34-latek został zatrzymany, a całe skradzione mienie odzyskane. Zatrzymał go Technik Kryminalistyki aspirant sztabowy Krzysztof Gorgiel, który wracał z czynności przy wypadku. Uwagę funkcjonariusza przykuł sposób jazdy kierowcy. Jego instynkt podpowiadał mu, że zachowanie mężczyzny związane jest z przestępstwem.

Doświadczenie cenione jest w każdej pracy. Praca wykonywana jest dokładniej, szybciej… po prostu lepiej. Ponadto popełnianych jest mniej błędów. W Policji ponadto pozwala efektywniej służyć społeczeństwu poprzez zapobieganie lub wykrywanie sprawców przestępstw. Bogatym doświadczeniem pochwalić się może aspirant sztabowy Krzysztof Gorgiel. W policji służy od 1998 roku. Aktualnie jest Technikiem Kryminalistyki, ale w swojej karierze, między innymi, służył w Oddziałach Antyterrorystycznych. To nie tylko doświadczony policjant, to również sportowiec, który, pomimo, iż przekroczył 40 lat, wytrzymałością i siłą zaskoczyć może wielu młodszych od siebie. Jest weteranem i specjalista od biegów ekstremalnych.

To doświadczenie i zaangażowanie w służbę społeczeństwu pokazał 26 lipca. Krzysztof wracał z Międzyrzecza, gdzie wykonywał czynności związane z wypadkiem drogowym. W pewnym momencie jego uwagę zwrócił pojazd marki Mazda, którym kierował mężczyzna. Sposób jazdy oraz zachowanie kierującego spowodowały, iż funkcjonariusz zawrócił za kierującym. Uznał, iż mężczyzna może prowadzić pod wpływem alkoholu. Chwilę później jego utwierdził się w przekonaniu, iż mężczyzna nie powinien prowadzić. Kierujący pojechał „na rondzie w lewo”, czyli „pod prąd”, nie zgodnie z kierunkami ruchu. Policjant poruszał się nieoznakowanym radiowozem. Wyjął „koguta”, użył sygnałów, a następnie wyprzedził i zajechał drogę, blokując pojazd. Błyskawicznie dotarł do kierującego którego zatrzymał i odebrał mu kluczyki. Na miejsce został wezwany patrol z urządzeniem do kontroli stanu trzeźwości. Kierujący 34-latek okazał się… trzeźwy. Jednak zachowanie mężczyzny nadal wzbudzało podejrzenia w Krzysztofie. Jego instynkt się nie mylił. W toku dalszych czynności ustalono, że kierujący nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jego kryminalna kartoteka była bogata. W związku z podejrzeniem, iż mężczyzna mógł dokonać kolejnego przestępstwa, na co wskazywało jego przestraszone zachowanie, funkcjonariusze dokonali sprawdzenia pojazdu. W jednej z toreb, którą mężczyzna chciał odsunąć i ukryć zauważono przedmioty, które zostały zgłoszone jako skradzione podczas włamania do domku jednorodzinnego tego samego dnia. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy i przewieziony do komendy. Mężczyzna przyznał się do włamania, a całe skradzione mienie odzyskano. Za kradzież z włamaniem grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie,

Telefon: 519534237