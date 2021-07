Nietrzeźwy wjechał w ogrodzenie. Wiózł 5-letniego syna bez fotelika i pasów Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie powiatu bolesławieckiego doszło do zdarzenia drogowego, którego okoliczności mrożą krew w żyłach. Nietrzeźwy kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi uderzając w ogrodzenie. Na przednim siedzeniu pasażera jechał 5-letni syn bez fotelika i zapiętych pasów bezpieczeństwa! Na szczęście dziecko nie odniosło obrażeń. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Poza konsekwencjami karnymi grożącymi kierującemu, o zaistniałej sytuacji zostanie poinformowany również Sąd Rodzinny.

Na terenie gminy Nowogrodziec doszło do zdarzenia drogowego. Nietrzeźwy 29-latek na mokrej nawierzchni stracił panowanie nad pojazdem osobowym i wypadł z drogi uderzając w ogrodzenie. Na przednim siedzeniu pasażera kierowca wiózł bez fotelika i zapiętych pasów bezpieczeństwa swojego 5-letniego syna. Dziecko na szczęście nie poniosło obrażeń w wyniku zdarzenia, natomiast nietrzeźwy ojciec z urazem kręgosłupa trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali już prawo jazdy kierującemu.

29-latkowi za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, utrata prawa jazdy i konsekwencje finansowe. Policjanci prowadzą również czynności w kierunku artykułu 160 Kodeksu karnego, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O tej sytuacji powiadomiony zostanie również Sąd Rodzinny.

(KWP we Wrocławiu / kp)