Kilogram amfetaminy nie trafi na rynek – policjanci skuteczni w zwalczaniu przestępczości narkotykowej Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, w którego mieszkaniu znaleźli ponad kilogram amfetaminy. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonych narkotyków to ponad 45 tysięcy złotych. Podejrzany decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze został aresztowany na trzy miesiące.

Kryminalni z II Komisariatu Policji w Zielonej Górze ustalili, że mieszkający w jednej z miejscowości w gminie Czerwieńsk 26-letni mężczyzna, może posiadać znaczne ilości środków odurzających. Policjanci podjęli działania aby jak najszybciej go zatrzymać. Młody mężczyzna jest znany policjantom zwalczającym przestępczość narkotykową i był już wcześniej notowany między innymi za posiadanie narkotyków. Gdy kryminalni pojechali do miejscowości niedaleko Czerwieńska okazało się, że 26-latek mieszka w budynku gospodarczym na terenie posesji, tam też go zastali i zatrzymali. Mężczyzna nie chciał powiedzieć policjantom czy ma narkotyki, ani gdzie się one znajdują, natomiast gdy policjanci poinformowali go, że przeprowadzą przeszukanie w mieszkaniu 26-latek zaczął się nerwowo i agresywnie zachowywać. Po chwili policjanci znaleźli wagę elektroniczną, na której leżał biały proszek – jak się później okazało amfetamina - a następnie koło łóżka znaleźli plastikową torbę, w której także znajdowała się amfetamina. Łącznie po zważeniu było ponad kilogram tego narkotyku. 26-latka zatrzymano celem przeprowadzenia czynności procesowych.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznych ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzenia tych środków do obrotu. Za to przestępstwo według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego 26-latka. W środę (28 lipca) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o aresztowaniu go na 3 miesiące.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

