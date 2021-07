Uroczystość odsłonięcia grobu pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mielcu Data publikacji 29.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na cmentarzu parafialnym w Mielcu odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia zrekonstruowanego grobu pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mielcu podkomisarza Franciszka Szczotkowskiego. W uroczystości wziął udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak. Za udział w uroczystości zgromadzonym gościom podziękował wnuk Franciszka Szczotkowskiego.

Z inicjatywy Dyrektora Muzeum Regionalnego dr Jerzego Skrzypczaka oraz Stowarzyszenia Społeczno – Edukacyjnego "Orzeł Biały – Strzelec", a także mieleckiej społeczności policyjnej, zrodziła się inicjatywa rekonstrukcji grobu pierwszego Komendanta Powiatowego PP w Mielcu podkomisarza Franciszka Szczotkowskiego.

Podczas wczorajszej uroczystości, jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Mielcu podinsp. Jacek Juwa, który przywitał gości i w kilku słowach podkreślił, jak ważne jest dla mieleckich funkcjonariuszy pielęgnowanie policyjnych tradycji, historii i etosu służby. Dr Jerzy Skrzypczak przybliżył sylwetkę pierwszego Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Mielcu.

Starszy przodownik/podkomisarz Franciszek Szczotkowski urodził się w 1866, przez pół roku, od grudnia 1919 roku do maja 1920 roku, pełnił obowiązki komendanta powiatowego, służył w c.k. Armii 1888 – 1891, wcześniej jako Bezirksswachtmeister w 17 Oddziale Żandarmerii w Tarnobrzegu był zawodowym żandarmem. Do Mielca przybył we wrześniu 1918 roku z Powiatowego Dowództwa Żandarmerii w Krakowie. Odszedł na emeryturę w kwietniu 1922 roku. Zmarł w Mielcu 12 stycznia 1925 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mielcu.

Podczas uroczystości ksiądz prałat Stanisław Jurek, w asyście księdza kanonika Marka Buchmana – kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, poświęcił grób.

Kolejno głos zabrali: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak oraz przewodniczący rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia ''Rodzina Policyjna 1939" Adam Matuszek. Na zakończenie uroczystości głos zabrał wnuk pierwszego Komendanta Powiatowego PP w Mielcu - Andrzej Szczotkowski.

Zaproszeni goście w asyście honorowej złożyli na grobie Franciszka Szczotkowskiego pamiątkowe wiązanki oraz zapalili znicze.

Uroczystość miała bardzo podniosły i wzruszający charakter. Przy grobie policjanci wystawili posterunek honorowy. W uroczystościach wzięło udział również dwóch funkcjonariuszy w mundurach odwzorowujących umundurowanie policjanta okresu międzywojennego.