Policjanci pomogli mężczyźnie, który nocą szedł do domu… autostradą A4

Mundurowi z wrocławskiej drogówki zaopiekowali się starszym mężczyzną, który w środku nocy szedł autostradą A4. 68-latek tego samego dnia samowolnie opuścił szpital i postanowił pieszo wrócić do oddalonego o 60 kilometrów Dzierżoniowa. Na szczęście został on zauważony przez pracowników służby drogowej, którzy o tej bardzo niebezpiecznej sytuacji powiadomili policjantów. Funkcjonariusze ustalili dane mężczyzny i przekazali go pod opiekę zaniepokojonej zniknięciem seniora rodziny.