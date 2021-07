3 poszukiwanych ENA zatrzymanych w Królestwie Niderlandów Data publikacji 30.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W Niderlandach, policjanci CBŚP i prokurator z dolnośląskiej PK uczestniczyli w działaniach holenderskich funkcjonariuszy. Wówczas to, zatrzymano 3 poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości. Mężczyźni są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa narkotykowe. Jeden z mężczyzn podejrzany jest o kierowanie gangiem. W trakcie działań przejęto 250 litrów substancji chemicznej najprawdopodobniej służącej do produkcji narkotyków. Zabezpieczono także mienie podejrzanych warte 700 tys. euro.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z prokuratorem z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, na terenie Królestwa Niderlandów, brali udział w trakcie działań holenderskich funkcjonariuszy przy czynnościach związanych z realizacją Europejskich Nakazów Aresztowania (ENA) i Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END). Śledztwo dotyczy międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze narkotykowym, zajmującej się na dużą skalę przemytem substancji odurzających z Holandii do Polski.

W ramach akcji zatrzymano 3 podejrzanych, w tym 52-letniego obywatela Turcji. Mężczyzna wcześniej mieszkał w Polsce i jest podejrzany o organizację przemytów narkotyków do Polski, a także kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zatrzymano także dwóch polskich obywateli, w wieku 34 i 57 lat. Wszyscy zatrzymani od 2019 roku byli w Polsce poszukiwani listami gończymi w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw narkotykowych.

Na podstawie END niderlandzka Policja w obecności policjantów CBŚP, przeprowadziła 9 przeszukań na terenie Hagi, w których wzięło udział ponad 80 funkcjonariuszy. Wtedy to, przejęto 250 litrów substancji chemicznej, najprawdopodobniej służącej do produkcji narkotyków, która jest poddawana szczegółowej analizie przez biegłego. Na podstawie wniosków strony polskiej zabezpieczono również mienie podejrzanych warte ponad 700 tysięcy euro, w postaci nieruchomości, pojazdów oraz pieniędzy.

Zatrzymanym polski prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania tą grupą. Pozostałe zarzuty dotyczyły przemytu znacznych ilości narkotyków. Holenderski sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanych na 3 miesiące. Wobec podejrzanych została wszczęta procedura ekstradycyjna.

Łącznie w całym śledztwie zatrzymano 29 osób, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych. O jednej z realizacji pisaliśmy w komunikacie: Zlikwidowany szlak przemytniczy i zabezpieczone 185 kg narkotyków.

Zespół Prasowy CBŚP

