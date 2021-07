Zarzuty za udział w oszustwie Data publikacji 30.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy śledczej udowodnili 46-latkowi udział w oszustwie metodą na „policjanta”. Pokrzywdzony emeryt z Lublina stracił 45 tysiące złotych. Uwierzył, że bierze udział w tajnej akcji Policji. Sprawca usłyszał zarzuty. Na wniosek policjantów i prokuratora został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą na „policjanta” doszło jeszcze w marcu. Sprawcy zadzwonili do jednego z mieszkańców Lublina. W trakcie rozmowy przekonali emeryta, że ktoś planuje włamanie do jego domu. Mężczyzna wierząc w to, iż bierze udział w tajnej akcji Policji przekazał podstawionemu funkcjonariuszowi wszystkie oszczędności. Łupem sprawców padło 45 tysiące złotych.

Biorący udział w oszustwie 46-letni mieszkaniec Gryfic został ustalony i zatrzymany przez policjantów zajmujących się przestępczością przeciwko mieniu KMP w Lublinie oraz kryminalnych z KWP w Lublinie. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Grozi mu do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / kp)