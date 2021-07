33 i 40-latek odpowiedzą za spalenie trzech samochodów w Wejherowie Data publikacji 30.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni zatrzymali 33 i 40-letnich mężczyzn, którzy podpalili samochód, w wyniku którego spaleniu uległy dodatkowo dwa sąsiednie samochody. Mężczyźni po podpaleniu uciekli z miejsca zdarzenia. Zostali wczoraj przesłuchani i usłyszeli zarzuty dotyczące spowodowania zniszczenia mienia. Za ten nieodpowiedzialny czyn może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło około 3:00 w nocy z 26 na 27 lipca 2021 roku w Wejherowie na Osiedlu Kaszubskim, gdzie spłonęły trzy samochody stojące na parkingu. Na miejscu policjanci w wyniku przeprowadzonych czynności, ustalili, że mogło dojść do podpalenia volkswagena. W wyniku pożaru zapaliły się także dwa sąsiednie samochody: ford i audi. Dwa z samochodów prawdopodobnie nie nadają się do dalszej eksploatacji, gdyż uległy zniszczeniu. Straty zostały oszacowane na kwotę prawie 25 tys. zł.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. W wyniku pracy nad sprawą ustalili tożsamość sprawców, których zatrzymali wczoraj. Okazali się nimi dwaj mieszkańcy powiatu w wieku 31 i 40 lat. Wczoraj zostali przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty dotyczące zniszczenia mienia wspólnie i w porozumieniu. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)