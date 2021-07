Po raz kolejny, po służbie zatrzymał pijanego kierowcę

To nie pierwszy przypadek, kiedy Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Otwocku po służbie, w drodze do domu ujawnił nietrzeźwego kierującego. To kolejne zatrzymanie obywatelskie jest przykładem jak w rzeczywistości nadkom. Jakub Komorowski dba o bezpieczeństwo, nawet kiedy znajduje się poza służbą. Tym razem nie dopuścił do dalszej jazdy kierującego osobowym volvo, który wsiadł do auta mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie