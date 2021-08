Potrącił policjantów, bo chcieli skontrolować samochód, w którym przewoził nielegalny tytoń

Przewoził samochodem ponad 100 kg nielegalnego tytoniu. Gdy został zatrzymany do kontroli drogowej, w obawie że jego nielegalny proceder wyjdzie na jaw, w trakcie interwencji potrącił samochodem policjantów. Teraz odpowie nie tylko za przestępstwo skarbowe, ale także za czynną napaść na funkcjonariuszy, za co grozi mu do 10 lat więzienia.