„Kręci bezpieczeństwo nad wodą”- policyjne kontrole akwenów Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo...nad wodą”, policjanci odwiedzają akweny w powiecie nowosolskim. Funkcjonariusze przypominają o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa, by wakacje upłynęły mieszkańcom radośnie i bezpiecznie.

Nowosolscy policjanci realizując program „Bezpieczne wakacje” kontrolują jeziora i zbiorniki wodne, aby przypomnieć mieszkańcom powiatu nowosolskiego bezpieczne i prawidłowe zachowania w różnych sytuacjach. Podczas wakacji na dzieci i młodzież czeka wiele atrakcji i zabaw, ale także ukrytych i niespodziewanych niebezpieczeństw. Upalne, wakacyjne dni to oczywiście doskonały pretekst do skorzystania z orzeźwiających kąpieli w jeziorach czy rzekach. Każdego roku, gdy tylko zaczyna robić się ciepło, policjanci apelują o ostrożność nad wodą. Przypominają, że na kąpieliskach obowiązują regulaminy, do których dla bezpieczeństwa własnego i innych osób, powinniśmy się bezwzględnie dostosować. Funkcjonariusze zalecają, aby wybierać te kąpieliska, które są strzeżone przez ratowników oraz te, które mają wytyczone strefy do pływania. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców można mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Dotychczas nie stwierdzono żadnych zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników letniego wypoczynku. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, warto przypomnieć sobie, czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych i niezapomnianych wrażeń. Z uwagi na upalną pogodę oraz letni sezon wypoczynkowy, nowosolscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli podczas wypoczynku nad wodą:

Kąpać należy się tylko w miejscach strzeżonych i pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody w miejscach zabronionych. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. Gdy wchodzimy do wody zabezpieczmy się w specjalne rękawki lub kamizelki. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu. Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody, najpierw stopniowo zmoczmy ciało. W ten sposób unikniemy szoku termicznego. Skaczmy "na główkę" tylko na basenach. Dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni. Materace zostawmy na brzegu - nie wypływajmy na nich na środek jeziora. Unikajmy w wodzie zabaw typu „podtapianie” czy zrzucanie innych z materaca. Wypoczywając nad wodą, nie pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki. Złodzieje tylko czekają na taką okazję. Przebywając w wodzie stosujmy się do poleceń ratowników. Korzystając ze sprzętów pływających, bez względu na umiejętności pływackie, zakładajmy kamizelki ratunkowe.

Niech kręci nas bezpieczeństwo nad wodą!

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli