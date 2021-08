Nietrzeźwy motocyklista bez uprawnień uderzył w słup energetyczny. Piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę! Data publikacji 02.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tuż przed weekendem doszło do kolizji w miejscowości Targoszyn. Jaworscy policjanci ustalili, że jej sprawca – motocyklista, nie ma uprawnień do kierowania i jest pijany. Teraz mężczyźnie grożą 2 lata więzienia i sądowy zakaz. Mundurowi apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę, zachowanie trzeźwości i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów.

W piątek przed godziną 18:00 jaworscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji, do której doszło w miejscowości Targoszyn. Funkcjonariusze ustalili, że 39-latek kierujący motocyklem nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożny słup energetyczny. Podczas sprawdzania danych mieszkańca powiatu jaworskiego okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania, a badanie trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Z uwagi na poważne obrażenia ciała, mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Policjanci przypominają!

Kierowanie motocyklem w stanie nietrzeźwości to czyn zagrożony karą do 2 lat pozbawiania wolności oraz orzeczeniem sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Grzywna do 5 tysięcy złotych i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi grozi za wykroczenie - kierowanie pojazdem bez uprawnień.

Kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna, a także utrata uprawnień do kierowania grozi za spowodowanie kolizji drogowej w stanie nietrzeźwości.

Od wielu lat motocykle są bardzo popularnym środkiem transportu. Jazda na tym jednośladzie to często pasja i ogromna frajda. Należy jednak pamiętać, że użytkownicy znajdują się w grupie niechronionych uczestników ruchu drogowego i w przypadku zdarzenia na drodze odnoszą najcięższe obrażenia. Jedyną ochroną ciała motocyklisty, podczas upadku lub zderzenia z innym pojazdem czy też przeszkodą, jest specjalistyczna odzież taka jak kurtka i spodnie motocyklowe, właściwe buty, rękawice oraz kask. Na bezpieczeństwo kierowców istotny wpływ ma również widoczność na drodze. Można ją poprawić przede wszystkim poprzez sprawne i czyste światła, używanie odblaskowych szelek motocyklowych lub kamizelki.

W żądnej sytuacji, kiedy spożywamy alkohol, nie wolno wsiąść nam za kierownicę jakiegokolwiek pojazdu. Nietrzeźwy kierowca nie tylko stanowi zagrożenie dla siebie, ale też innych uczestników ruchu drogowego.

Motocyklisto!

dostosuj prędkość do warunków ruchu,

zawczasu i wyraźnie sygnalizuj zamiar wykonania manewru,

obserwuj drogę i zachowania jej użytkowników oraz patrz w lusterka,

pamiętaj, że jesteś niechronionym uczestnikiem ruchu,

piłeś alkohol – nie jedź.

Te z pozoru proste czynności nabierają ogromnego znaczenia i mogą uratować ludzkie życie.