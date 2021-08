Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 02.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego wadowickiej komendy w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę.

30 lipca br., policjant ruchu drogowego będąc po służbie, na parkingu przed jedną z posesji w Kleczy Dolnej zauważył volkswagena z widocznymi uszkodzeniami. Uszkodzona była również elewacja budynku oraz ogrodzenie przy parkingu. To wzbudziło w policjancie podejrzenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu i być może jest sprawcą kolizji. Gdy funkcjonariusz podszedł do pojazdu, kierujący volkswagenem ruszył gwałtownie i zaczął uciekać w kierunku drogi krajowej nr 52. Policjant prywatnym samochodem podjął krótki pościg za mężczyzną. Gdy ten zjechał na pobocze, funkcjonariusz wówczas podbiegł do samochodu, zabrał kierującemu kluczyki i powiadomił o zdarzeniu dyżurnego.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Patrol Policji ustalił również, że to właśnie kierujący volkswagenem doprowadził do uszkodzenia budynku i ogrodzenia. Mieszkańcowi powiatu wadowickiego za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna poniesie również odpowiedzialnosć finansową za spowodowanie uszkodzeń.

Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reagowania, powoduje błędną ocenę odległości czy prędkości. Pijani kierowcy są poważnym zagrożeniem na drodze, więc reagujmy na takie zachowania i informujmy o tym odpowiednie służby.

(KWP w Krakowie / kp)