Wolborscy policjanci wyróżnieni odznaką ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" W minioną niedzielę wolborscy policjanci podzielili się najcenniejszym "lekiem" oddając krew podczas akcji zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Moszczenicy. Tym razem przyszli z pomocą choremu na białaczkę 14-letniemu Antosiowi. Był to dla nich szczególny dzień, oprócz podziękowań za zaangażowanie w chęć niesienia pomocy potrzebującym życiodajnego daru otrzymali odznaki drugiego stopnia "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" Brawo!

Asp. Kamil Waszczykowski i asp. Adam Szmydt na co dzień pełniący służbę w Komisariacie Policji w Wolborzu od lat wspierają ideę krwiodawstwa. Regularnie i chętnie włączają się do organizowanych zbiórek krwi dzieląc się z potrzebującymi życiodajnym płynem. Tym razem zjednoczyli się by oddać krew dla walczącego z poważną chorobą chłopca.Zachęcamy do przyłączenia się w akcję krwiodawstwa dla Antosia: Antoni Pudeł, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi przy ulicy Spornej, Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy odwiedziło wczoraj 76 osób wielkiego serca, 57 z nich oddało krew. Łącznie zebrano blisko 26 litrów drogocennego płynu. Krew oddali również wolborscy policjanci. Podczas akcji wręczono odznaczenia ,,Zasłużony Honorowy Krwiodawca". Wśród wyróżnionych znaleźli się mundurowi z wolborskiego komisariatu, którzy otrzymali odznaczenia za oddanie już 12 litrów krwi.

KWP Łódź / ik