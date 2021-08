Kradł pod osłoną nocy, trafił do aresztu Data publikacji 02.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji na łódzkim osiedlu Retkinia zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę kradzieży z włamaniem do automatów będących na wyposażeniu myjni samochodowych. Notowany w przeszłości 24-latek usłyszał już zarzuty, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany.

Funkcjonariusze z III Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi pracując nad ustaleniem i zatrzymaniem sprawców włamań, w nocy z 30 na 31 lipca 2021 roku poddali dyskretnej obserwacji myjnię samochodową mieszczącą się przy ulicy Kusocińskiego, która w ostatnim czasie stała się celem włamywaczy. Jak ustalono w ciągu kilku tygodni, nieznani sprawcy pod osłoną nocy, siedmiokrotnie włamywali się do automatów, w które wyposażone były stanowiska myjni. Po sforsowaniu zabezpieczeń kradli znajdujące się tam pieniądze, niszcząc przy tym urządzenia. Straty powstałe w wyniku ich przestępczej działalności sięgają 45 tysięcy złotych, z czego większą część stanowi wartość uszkodzonych urządzeń. Policjanci podejrzewali, że sprawcy, którzy z przestępczego procederu urządzili sobie swoiste źródło dochodu, ponownie mogą pojawić się na myjni. Już wkrótce okazało się, że to był dobry trop. Tuż po godzinie pierwszej w nocy mundurowi zauważyli, że ktoś wszedł na teren myjni i zaczyna się włamywać do jednego z automatów. Policjanci niezwłocznie przystąpili do działania. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali notowanego w przeszłości 24-latka. Mężczyzna przyznał się do tego, jak i innych włamań. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10. Zgodnie z decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sprawa jest rozwojowa. Dalsze czynności prowadzą śledczy z III Komisariatu Policji.

(KWP w Łodzi / kp)