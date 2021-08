Postaw na bezpieczeństwo w domu i poza domem

Choć lipiec i sierpień to czas wakacyjnych urlopów i wyjazdów, część z nas upalne miesiące spędzać będzie w miejscu zamieszkania. Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są również dzieci i młodzież. Zadbajmy o to, by nic nie zepsuło nam wakacyjnego humoru. Postawmy na bezpieczeństwo w domu i poza domem!