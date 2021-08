Miała dostać ściśle tajną paczkę od amerykańskiego żołnierza. Pracownica banku udaremniła przelew pieniędzy Data publikacji 03.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niewiele brakowało, a 67-latka straciłaby 10 tysięcy złotych. Kobieta chciała wczoraj zrealizować w banku przelew dla poznanego w internecie żołnierza amerykańskiej armii. Pieniądze miałby być przeznaczone na przesyłkę ściśle tajnej paczki. Na szczęście czujna pracownica banku udaremniła próbę oszustwa i powiadomiła policję.

Znajomość z mężczyzną podającym się za żołnierza amerykańskiej armii 67-letnia mieszkanka powiatu ryckiego rozpoczęła pół miesiąca temu. Poznała go na jednym portali internetowych.

Mężczyzna szybko wzbudził zaufanie kobiety, toteż poprosił ją o wykonanie przelewu w kwocie 10 tysięcy złotych za przesyłkę, która miała przyjść nas jej domowy adres. Nie była to jednak zwykła przesyłka, tylko „ściśle tajna” paczka.

Wczoraj (2.08.2021) kobieta poszła do jednego z ryckich banków zrealizować przelew. Pieniądze miały być przesłane na podane przez „generała” konto jego znajomego. Kiedy 67-latka poprosiła pracownię banku o wykonanie przelewu za wysłaną przesyłkę pocztową, tej wydało się podejrzane zlecenie przelewu w takiej wysokości. O swoich podejrzeniach powiadomiła Policję. Na szczęście w ostatniej chwili udało się uchronić 67-latkę przed utratą pieniędzy.

Policjanci przypominają, że w kontaktach z nieznaną osobą zawsze należy zachować ostrożność. Oszustwo „na żołnierza” to jedna z wielu form działania oszustów. Pamiętajmy, że dostęp do naszych profili internetowych powinni mieć tylko zaufani znajomi. To samo dotyczy rozmów przez komunikatory. Do wszelki sygnałów od obcych osób powinniśmy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

Oszuści ciągle modyfikując metody swoich działań, ale zamiar zawsze jest ten sam wyłudzenie pieniędzy. Nie decydujmy się pochopnie na wypłatę i przekazanie pieniędzy. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez tych rozmówców. Zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje poradźmy się osób najbliższych. Ustalmy, czy osoba, która dzwoni jest tą osobą, za którą się podaje. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktujmy się z jednostką Policji dzwoniąc na numer alarmowy 112.

(KWP w Lublinie / kp)