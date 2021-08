Policjanci uratowali mężczyznę, który wpadł do miejskiej fosy Data publikacji 03.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi wykorzystali linę ratunkową znajdującą się w radiowozie, by ratować mężczyznę, który unosił się na powierzchni wody w miejskiej fosie i wołał o pomoc. Z uwagi na strome i śliskie nabrzeże, nie mógł wydostać się o własnych siłach, więc policjanci wyciągnęli go liną. Był przemoczony i wyziębiony, gdy otrzymał od funkcjonariuszy pierwszą pomoc przedmedyczną i koc termiczny. Następnie został przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

Tuż po godzinie 13.00 w niedzielę 1 sierpnia br., wrocławscy policjanci z komisariatu na Starym Mieście, zostali poinformowani o mężczyźnie, który wpadł do miejskiej fosy i zagrożone jest jego życie. Natychmiast skierowany na miejsce został policyjny patrol interwencyjny i inne służby. Funkcjonariusze dobiegli na nabrzeże i zauważyli mężczyznę, który wołał o pomoc. Nie był on w stanie wyjść samodzielnie z wody, bo uniemożliwiało mu to strome i śliskie nabrzeże.



Policjanci wykorzystali linę ratunkową znajdującą się w radiowozie, a następnie wyciągnęli mężczyznę na brzeg i udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Był przemoczony i wyziębiony, więc okryto go kocem termicznym.



O zdarzeniu poinformowani zostali również strażacy i pogotowie ratunkowe oraz ratownicy WOPR-u. Po przybyciu medyków, ich decyzję został przewieziony do jednego ze szpitali na obserwację.



Na szczęście w tym przypadku pomoc przyszła na czas i szybko udało się wyciągnąć mężczyznę na brzeg.

(KWP we Wrocławiu / kp)