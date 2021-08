Ponad 100 km/h przez miasto, ucieczka i jazda po pijanemu. Skuteczny pościg za nietrzeźwym kierowcą Data publikacji 03.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zielonogórskiej drogówki zatrzymali po pościgu 44-letniego mężczyznę, który w obszarze zabudowanym przekroczył prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę. Dodatkowo okazało się, że kierujący był nietrzeźwy – miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Niestety, prawie każdego dnia zielonogórscy policjanci mają do czynienia z nietrzeźwymi kierowcami. Osoby, które decydują się na tak nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami – sprawą w sądzie i zatrzymanymi uprawnieniami do kierowania. W poniedziałek (2 sierpnia br.) funkcjonariusze zatrzymali kolejną osobę, która odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, ale także za inne przewinienia. Po godzinie 15.00, policjanci ruchu drogowego kontrolowali prędkość pojazdów poruszających się drogą wojewódzką 277 w miejscowości Kije. Tuż przed godziną 16.00, pomiar prędkości osobowego peugeota wskazał 105 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie mógł jechać z prędkością 50 km/h. Policjant postanowił zatrzymać kierującego do kontroli, jednak ten widząc patrol nieznacznie zwolnił, a następnie zjechał na pobocze, ominął funkcjonariuszy i zaczął uciekać. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i natychmiast ruszyli w pościg. Po kilkuset metrach kierujący osobówką wjechał w polną drogę, a następnie skręcił w kolejną, która okazała się tak zwanym ślepym zaułkiem. Widząc to, kierowca porzucił swój samochód i próbował uciekać pieszo. Został jednak bez trudu zatrzymany przez policjantów. Kierującym okazał się 44-letni zielonogórzanin. Badanie na obecność alkoholu w organizmie wykazało, że mężczyzna miał 1,2 promila. Zgodnie z przepisami, policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Dodatkowo odpowie on za jazdę w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za które to przestępstwa kodeks karny przewiduje karę od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto za jazdę w stanie nietrzeźwości otrzyma zakaz prowadzenie pojazdów na 3 lata, będzie musiał także zapłacić grzywnę w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)