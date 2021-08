Dostałeś SMS z prośbą o dopłatę za prąd? Uważaj to może być oszustwo! Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści znów atakują. Podszywając się pod dostawcę energii wysyłają sms do użytkowników z informacją o konieczności zapłaty zaległości za prąd. Nieuregulowanie wskazanej kwoty spowoduje odłączenie energii elektrycznej. Niestety wejście w zawarty w treści wiadomości link i autoryzowanie transakcji powoduje utratę z konta kwoty znacznie większej niż podana w wiadomości. Bądźmy ostrożni i zawsze weryfikujmy otrzymane wiadomości.

O metodach działania oszustów informowaliśmy już wielokrotnie. Sposób ich działania jest bardzo podobny, dlatego bez względu na przedstawioną historię zawsze musimy zachować czujności i przede wszystkim zweryfikować otrzymaną wiadomość. Tym razem przestrzegamy o nowym oszustwie, które pojawiło się na terenie powiatu krośnieńskiego. Sprawcy oszustw podszywając się pod dostawcę energii wysyłają do użytkowników wiadomość sms, w treści której informują o niewielkiej zaległości za prąd. Nieuregulowanie tej kwoty spowoduje odłączenie energii elektrycznej. W wiadomości podany jest również link, umożliwiający dokonanie opłaty. Po wejściu w niego jesteśmy przekierowani na stronę płatności, gdzie mamy możliwości wyboru banku. Następnie odbywa się proces logowania, w którym podany zostaje tylko numer klienta, bez żadnego hasła. Po chwili otrzymamy sms z kodem, który należy wpisać we wskazanym na stronie miejscu. Niestety wykonanie tych czynności może być bardzo zgubne i prowadzić do utarty kwoty znacznie większej niż została wskazana w wiadomości. Niestety dość dotkliwie przekonał się o tym mieszkaniec naszego powiatu, który po zakończonej transakcji, chcąc sprawdzić czy wysłany przelew został zrealizowany, stwierdził że z jego konta pobrano metodą blik ponad 800 złotych.

Mając powyższą sytuację na uwadze, raz jeszcze przestrzegamy przez sprawcami oszustw. Ich metody są cały czas udoskonalane, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy nie robili niczego pochopnie i pod presją czasu. Zanim dokonamy płatności musimy zweryfikować czy opisana w wiadomości sytuacja faktycznie ma miejsce. Nigdy też nie wchodźmy w otrzymane linki, które przekierowują nas na fałszywe strony banku. Nie dajmy się zwieźć, gdyż są one łudząco podobne do tych, z których korzystamy na co dzień. Podczas logowania się musimy być bardzo ostrożni i czujni. Ważne jest także, żebyśmy o metodach stosowanych przez oszustów rozmawiali z najbliższymi. To pozwoli im ochronić nie tylko pieniądze, ale i dane osobowe.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)