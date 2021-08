Nieodpowiedzialna, drogowa kumulacja – trzy promile, zakaz prowadzenia pojazdów i 10-letnie dziecko na fotelu pasażera Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-letni, kierujący spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Na domiar złego, jak ustalili policjanci mając 3 promile alkoholu w organizmie przewoził czworo pasażerów, w tym 10-letnie dziecko. Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

W piątek (30 lipca) dyżurny nowosolskiej Policji otrzymał informację, że w jednej z miejscowości w gminie Kożuchów doszło do kolizji drogowej, a jeden z uczestników uciekł z miejsca zdarzenia. Zgłaszający oświadczył również, że kierujący może być pod wpływem alkoholu, gdyż wskazywał na to sposób jazdy mężczyzny. Mając świadomość niebezpieczeństwa, jakie stwarza nietrzeźwa osoba za kierownicom szybko skierowali się tam policjanci z Kożuchowa. Na miejscu okazało się, że kierujący mercedesem „nie zmieścił się” w swoim pasie ruchu i uszkodził prawidłowo jadącego renault. Policjanci dotarli do tego mężczyzny, od którego wyczuli woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało trzy promile alkoholu w jego organizmie. Policjanci ustalili, że kierowca mercedesa będąc nietrzeźwym zdecydował się przewozić 10-letnie dziecko oraz troje innych pasażerów. Ponadto systemy policyjne wykazały, że 43-latek ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, z którym później przeprowadzono czynności procesowe. Usłyszał on zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdu mechanicznego. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem – grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność do wszystkich uczestników ruchu drogowego! Pamiętajmy, że podczas kierowania pojazdem pod działaniem alkoholu, kierowcy narażają nie tylko siebie! To przede wszystkim wielkie niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Nowosolska Policja dokłada wszelkich starań, aby takich sytuacji było coraz mniej.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)