Podziękowanie dla dzielnicowego od mieszkanki Inowrocławia Data publikacji 04.08.2021 Mieszkanka Inowrocławia, w liście nadesłanym do komendy policji, pisze o wdzięczności i uznaniu za działania jednego z dzielnicowych- asp. Remigiusza Sobeckiego. Miło czytać takie listy...

Dzielnicowy Osiedla Toruńskiego w Inowrocławiu asp. Remigiuszu Sobecki był zaskoczony takim obrotem spraw. Nie spodziewał się, że jego działanie tak zapadnie w pamięci mieszkanki jego rejonu. Policjant zaangażował się w poprawę relacji sąsiedzkich na jednej z ulic, na osiedlu gdzie jest dzielnicowym. Dzięki niemu sytuacja uległa znacznej poprawie.

Z tego powodu, mieszkanka miasta, której bezpośrednio dotyczyła ta sprawa, nie szczędziła miłych słów skierowanych do dzielnicowego za pośrednictwem Szefa inowrocławskich policjantów. W nadesłanym do komendy liście podkreśliła swoje uznanie dla jego pracy. Jak pisze, dzielnicowy asp. Remigiusz Sobecki: „…wykazał się niezwykłą empatią, wrażliwością, wielkim zaangażowaniem i pomocą w rozwiązaniu moich problemów dręczących od dłuższego czasu. Wykazał się pełnym profesjonalizmem. Pomoc jaką mi udzielił jest dla mnie czymś bardzo cennym i wartościowym… Odzyskałam trochę spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Jeszcze raz poprzez Pana Komendanta kieruję do Pana Remigiusza Sobeckiego słowo DZIĘKUJĘ”.

Miło jest czytać takie słowa i mieć poczucie, że komuś się pomogło.

(KWP w Bydgoszczy / kp)