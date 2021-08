Napisał na portalu społecznościowym, że chce popełnić samobójstwo. Błyskawicznie zareagowali policjanci Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i współpraca policjantów doprowadziły do osoby, która miała myśli samobójcze i dokonała wpisu na portalu społecznościowym. Mężczyzna trafił pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji otrzymali informację, że na portalu społecznościowym pojawił się wpis sugerujący, że jego autor chce popełnić samobójstwo. Informacja natychmiast została przekazana do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu, ponieważ właścicielką telefonu, z którego dokonano połączenia i desperackiego wpisu była mieszkanka gminy Osiecznica. Dyżurny, w celu ochrony życia i zdrowia, pilnie wysłał policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy pełniących służbę na terenie powiatu bolesławieckiego do osoby, która może potrzebować pomocy. Okazało się, że kobieta już nie użytkuje tego numeru, ale młody mężczyzna, który jest mieszkańcem tej samej gminy. Błyskawiczne działania pozwoliły na ustalenie osoby, która dokonała wpisu. 22-latek potwierdził, że informację o chęci popełnienia samobójstwa zamieścił na jednym z portali społecznościowych. Policjanci przekazali młodego chłopaka pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Finał tej historii jest szczęśliwy, ale pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak sobie poradzić z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami, którzy dyżurują pod numerem telefonu 116 123. Nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

KWP we Wrocławiu / ik