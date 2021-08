Nielegalnie wprowadzali do obrotu środki farmaceutyczne - wśród ponad 9 tys. sztuk leków, policjanci zabezpieczyli m. in. sterydy oraz substancje narkotyczne Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się wielogodzinne działania policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z wrocławskiej komendy miejskiej. Dzięki szybkiemu i skutecznemu zatrzymaniu podejrzanych, na rynek nie trafi, co najmniej 9 tysięcy sztuk leków sterydowych, anabolicznych i narkotycznych. Odpowiedzialni za ich posiadanie oraz nielegalny handel tego rodzaju substancjami poza obrotem aptecznym, są dwaj mężczyźni z Wrocławia, którzy wpadli na gorącym uczynku podczas prowadzonej przez policjantów obserwacji. Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z wrocławskiej komendy miejskiej, mają na swoim koncie kolejny sukces w walce z przestępczością. Tym razem celem ich działań, było niedopuszczenie do nielegalnego obrotu kolejnych porcji leków sterydowych oraz innych środków zabronionych, które stosują niektórzy kulturyści.

Funkcjonariusze po otrzymaniu informacji o osobie, która umożliwia nabycie tego typu substancji bez konieczności realizacji wystawionej przez lekarza recepty, natychmiast podjęli stosowne czynności.

Zatrzymali dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za ten proceder. Był to 59-letni wrocławianin, który sprzedawał środki m. in. w prowadzonej siłowni, ale dział też jako hurtownik, bo przekazywał również towar właścicielom innych klubów fitness. Drugi z zatrzymanych to jego 49-letni klient, który chwilę przed zatrzymaniem zdążył nabyć leki. Policjanci ujawnili w trakcie kontroli prawie 400 porcji m. in. sterydów, które były w jego posiadaniu.

Podczas sprawdzania mieszkania 59-latka, funkcjonariusze zabezpieczyli wiele środków farmaceutycznych. Były one oryginalnie zapakowane i przygotowane do sprzedaży. Część z nich wrocławianin przechowywał w dużej zamkniętej walizce, którą schował w samochodzie. Mężczyzna nabył wszystkie leki poza obrotem aptecznym - bez posiadania wymaganych recept.

Łącznie policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 9 tysięcy sztuk sterydów oraz środków anabolicznych, a także leków narkotycznych, w postaci tabletek oraz płynów do iniekcji.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli już zarzuty w związku z wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych, nie mając na to wymaganych prawem pozwoleń, o którym mówi art. 124 Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz odpowiedzą za posiadanie substancji odurzających i psychotropowych.

Za popełnione przestępstwa grozić im może kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

podkom. Wojciech Jabłoński

Źródło: KMP we Wrocławiu

