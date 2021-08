Leżał na torach i czekał na pociąg. Pomoc policjantów przyszła w ostatniej chwili Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego po raz kolejny udowodnili swoją skuteczność i szybkość podejmowania interwencji, w której zagrożone jest ludzkie życie i liczy się każda sekunda. Dzięki wspólnym, skoordynowanym działaniom dyżurnego lubińskiej komendy z patrolem drogówki oraz dyżurnym kolei, prawdopodobnie nie doszło do tragedii. Mieszkaniec powiatu lubińskiego położył się na torach i czekał na pociąg. Mając w organizmie 2,5 promila alkoholu został zatrzymany w policyjnej celi, a po wytrzeźwieniu trafił w ręce lekarzy.

Oficer dyżurny lubińskiej komendy otrzymał informację od jednej z mieszkanek, że widziała mężczyznę leżącego na torach kolejowych. Po tym zgłoszeniu dyżurny natychmiast wysłał policjantów ruchu drogowego, którzy chcąc jak najszybciej dotrzeć we wskazane przez zgłaszającą miejsce, użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Przejeżdżając obok stacji kolejowej funkcjonariusze zauważyli stojący na stacji PKP pociąg osobowy, do którego wsiadali pasażerowie. Poinformowali o tym dyżurnego, który natychmiast skontaktował się z dyspozytorem kolei, w celu wstrzymania pociągów na trasie, na czas akcji ratunkowej.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania desperata na torowisku. Po chwili zauważyli mężczyznę leżącego na torach, który na widok patrolu wstał i uciekł w pobliskie zarośla.

Funkcjonariusze pobiegli za nim. Chwilę później, 32 – letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, był już w rękach policjantów. Był kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Z uwagi na zagrożenie jego życia i zdrowia, do wytrzeźwienia został zatrzymany w policyjnym areszcie, a następnie zajęli się nim lekarze.

W przypadkach zagrożenia ludzkiego życia liczy się przede wszystkim to, aby je ocalić, by zdążyć z pomocą na czas. Dlatego też, bez względu na okoliczności, kiedy ktoś potrzebuje pomocy, policjanci działają jak najszybciej. Lubińscy funkcjonariusze po raz kolejny dali przykład, że służą po to, by pomagać i chronić drugiego człowieka.

