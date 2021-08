Włamał się do domu, ukradł kluczyki, a następnie samochód. Zatrzymali go kryminalni Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o włamanie do domu w małej miejscowości w gminie Koczała oraz kradzież z tej posesji samochodu osobowego marki Kia Ceed o wartości 60 tysięcy złotych. Kryminalni z Człuchowa znaleźli uszkodzony samochód na parkingu w Przechlewie. Mieszkaniec gminy Przechlewo odpowie teraz za włamanie do domu oraz kradzież samochodu.

W minioną sobotę (31 sierpnia) policjanci w Człuchowie otrzymali informację o kradzieży samochodu w małej miejscowości w gminie Koczała. Na miejscu ustalili, że sprawca pod nieobecność domowników włamał się do domu, z którego zabrał portfel z dokumentami i kartami bankomatowymi i kluczyki do samochodu, a następnie odjechał zaparkowanym przed domem samochodem marki Kia Ceed o wartości 60 tysięcy złotych. Natychmiast o kradzieży zostały poinformowane wszystkie pobliskie komendy i posterunki policji. Policjanci z Człuchowa rozpytali świadków i sporządzili rysopis młodego mężczyzny kręcącego się po wsi przed kradzieżą. Kryminalni podczas patrolu pobliskich miejscowości znaleźli poszukiwany samochód na parkingu w Przechlewie, auto było uszkodzone i nie nadawało się do dalszej jazdy. Szybko ustalili, kto dokonał kradzieży i wczoraj na terenie Chojnic zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo 21-latka z gminy Przechlewo.

Zatrzymany 21-latek usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze nadal pracują nad tą sprawą, złożyli także wniosek do prokuratury o zastosowanie wobec zatrzymanego mężczyzny tymczasowego aresztu. Samochód o wartości około 60 tysięcy złotych w najbliższym czasie zostanie zwrócony właścicielowi.

(KWP w Gdańsku / kp)