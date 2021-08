Policjant po służbie zatrzymał podejrzanego o usiłowanie gwałtu Data publikacji 04.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 12 lat pozbawienia wolności grozi 39-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zgwałcenia kobiety. Mężczyzna został zatrzymany przez naczelnika wydziału kryminalnego opoczyńskiej komendy, który wracając ze służby rozpoznał podejrzewanego. Decyzją sądu, sprawca trafił tymczasowo na trzy miesiące do aresztu.

Zgłoszenie o usiłowaniu zgwałcenia mieszkanki Opoczna, która wieczorem jeździła na rolkach, policjanci otrzymali 31 lipca 2021 roku. Od momentu powiadomienia, policjanci pracowali nad ustaleniem sprawcy. Zabezpieczyli wszelkie możliwe ślady i inne dowody. Monitoring w miejscu zdarzenia, niestety był słabej jakości, zarejestrował jedynie sylwetkę mężczyzny, jego ubiór i co było kluczowe w tej sprawie charakterystyczny sposób poruszania się sprawcy.

1 sierpnia 2021 roku, około godziny 14.30 naczelnik wydziału kryminalnego opoczyńskiej policji, wracając ze służby, na ul. Waryńskiego w Opocznie, zauważył idącego chodnikiem mężczyznę. Policjant zwrócił uwagę na charakterystyczny chód mężczyzny Szybko skojarzył go z wizerunkiem sprawcy usiłowania zgwałcenia.

Naczelnik podszedł do mężczyzny, przedstawił się okazując legitymację służbową. Już w pierwszej rozmowie 39-latek przyznał policjantowi, że to on 31 lipca był w miejscu wskazanym przez zgłaszającą kobietę i usiłował ją zgwałcić. W tym czasie na miejsce podjechali wezwani wcześniej policjanci, którzy przetransportowali podejrzewanego do komendy policji.

Dalsze ustalenia w sprawie, zabezpieczone dowody, przeszukania, dały podstawę do przedstawienia 39-latkowi zarzutu usiłowania zgwałcenia. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Opocznie, mężczyzna na trzy miesiące został tymczasowo aresztowany.

(KWP w Łodzi / kp)