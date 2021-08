Areszt dla kierowcy ciężarówki za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym Data publikacji 05.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Chełmscy policjanci doprowadzili do prokuratury i sądu 62-laka, który w poniedziałek w powiecie chełmskim spowodował katastrofę w komunikacji. Wyprzedzając ciężarówką na „trzeciego” doprowadził do zderzenia się osobowego renault z pasażerskim busem. Wskutek wypadku na miejscu zginęły dwie osoby, a dziewięć zostało rannych. Dzięki intensywnej pracy kryminalnych personalia kierowcy szybko zostały ustalone. Wczoraj mężczyzna został przez sąd tymczasowo aresztowany. Może mu grozić kara do 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło w poniedziałek (2 sierpnia) w miejscowości Lechówka gm. Siedliszcze. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciężarową scanią z naczepą podjął manewr wyprzedzania kolumny jadących przed nim pojazdów zmuszając poruszający się z naprzeciwka pojazd marki Renault Scenic do zjechania na lewy pas ruchu. W wyniku tego manewru, renault zderzył się z pasażerskim busem marki Mercedes.

W wyniku zderzenia pojazdów, oba auta wypadły z drogi. Mercedes Sprinter zatrzymał się na drzewie. Kierujący scanią odjechał.

W wyniku wypadku 62-letni kierowca renault i 48-letnia pasażerka busa ponieśli śmierć na miejscu. Dziewięć osób podróżujących busem z obrażeniami ciała zostało przewiezionych do szpitali.

Sprawą ustalenia personaliów kierującego ciężarówką zajęli się chełmscy kryminalni. Prowadzone operacyjne ustalenia jeszcze tego samego dnia przyczyniły się do zatrzymania 62-letniego mieszkańca powiatu łęczyńskiego.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w komunikacji i ucieczki z miejsca wypadku. Za to przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd zastosował wobec 62-latka tymczasowy areszt.

starszy sierżant Angelika Głąb-Kunysz