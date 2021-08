Bądź czujny, nie daj się oszukać w Sieci! Data publikacji 05.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ciągły postęp cywilizacyjny zmusza nas do zwiększenia aktywności w świecie wirtualnym, chociażby poprzez wygodne zakupy internetowe, poszukiwanie i wymianę niezbędnych informacji, korzystanie z ułatwień, jakie daje nam instalacja różnych aplikacji czy też dostęp do naszych oszczędności i wykonywanie płatności poprzez bankowość elektroniczną. Niestety w świecie wirtualnym podobnie jak i w świecie realnym narażeni jesteśmy na różne niebezpieczeństwa, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Możemy stracić wszystkie oszczędności, które posiadamy na koncie. Sprawcy mogą również zaciągnąć kredyty na nasze dane.

To często od naszej przezorności i wiedzy zależy, czy staniemy się ofiarą, czy też uda nam się uniknąć zagrożenia. Bardzo ważne jest, aby surfując po sieci, prowadząc różnego rodzaju aktywność, zachować czujność i nie dać się oszukać. Aby uniknąć pułapek zastawianych przez cyberprzestępców, powinniśmy stale poszerzać swoją wiedzę o komunikaty przekazywane przez policję, specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w sieci czy też pracowników instytucji bankowych. Przedstawiciele tych podmiotów starają się na bieżąco ostrzegać o pojawiających się coraz to nowych próbach oszustwa, kradzieży danych, a w konsekwencji także kradzieży pieniędzy z kont lub prowokowania transakcji, z konsekwencji których możemy nawet nie zdawać sobie sprawy.

W ostatnim czasie wiele uwagi poświęcono oszustwom na wnuczka czy policjanta, ale z każdym dniem pojawiają się nowe, niestety także skuteczne metody okradania ludzi poprzez wykorzystanie Internetu. Przestępcy działający w sieci udając klientów przesyłają fałszywe linki lub tworzą nawet fałszywe strony internetowe, gdzie po kliknięciu w link nieświadomie przekazujemy dane dostępowe do naszego konta. Wtedy wystarczy zaledwie kilka sekund, aby przestępcy „wyczyścili” nam konto.

Niezwykle popularną metodą oszukiwania stało się podawanie za pracowników infolinii bankowej i wyłudzanie przez telefon wszystkich danych osobowych z numerami kart, kodami pin, numerami CVC, a także loginami i hasłami dostępowymi do kont. Bardzo często nieświadome osoby myśląc, że mają do czynienia z pracownikiem banku, bez zastanowienia przekazują im dane, o które prawdziwy pracownik nigdy by nie zapytał. Niestety nie każdy użytkownik Internetu zdaje sobie sprawę jak łatwo, nieświadomie możemy udostępnić dane przestępcom i w konsekwencji stracić swoje oszczędności, dlatego bądźmy ostrożni, pamiętajmy, aby nigdy i nikomu nie przekazywać swoich poufnych danych: żadnych numerów kart, pinów czy haseł.

Pracownicy banków dzwoniąc do Ciebie nigdy nie proszą o:

instalację dodatkowych aplikacji, które miałyby potwierdzić Twoją tożsamość, zatwierdzić płatność lub podnieść poziom bezpieczeństwa,

podanie pełnego hasła do konta, kodu PIN do konta lub aplikacji bankowej, numerów kart.

żadnych kodów aktywacyjnych czy kodów do autoryzacji transakcji.

Jak działają przestępcy?

podszywają się np. pod numer infolinii banku lub innej instytucji, a dzwoniąc przedstawiają się jako pracownicy infolinii bankowych lub jednostek związanych z bezpieczeństwem,

nakłaniają do podania danych do logowania w bankowości elektronicznej, kodów autoryzacyjnych czy danych z kart płatniczych – ich numerów, daty ważności czy kodów CVC,

w rozmowach często powołują się na przykład na konieczność potwierdzenia tożsamości, względy bezpieczeństwa, incydenty naruszenia danych, często przekonują, że dzwonią, aby zapobiec atakowi hakerów,

obiecują wypłatę zysków lub ich części z osiągniętych inwestycji w kryptowalutę (Bitcoinów),

nakłaniają do uruchomienia aplikacji, jak np. Any Desk, QuickSupport, umożliwiających kontrolowanie Twojego komputera lub telefonu.

Pamiętajmy aby:

Nikomu nie udostępniać swoich urządzeń, zwłaszcza tych, z których korzystamy logując się do bankowości elektronicznej,

Nie przekazywać żadnych poufnych danych czy haseł, które znamy tylko my,

Po odebraniu takiego telefonu nawet, gdy wyświetla się numer infolinii Banku, nie możesz być pewien, że rozmawiasz z pracownikiem banku. Dlatego rozłącz się i zadzwoń do znanej nam placówki lub na infolinię, aby potwierdzić tożsamość pracownika,

Uważać na fałszywe SMS-y oraz wiadomości e-mailowe o zaległościach, konieczności uregulowania płatności. Nie klikać na podane linki, nie instalować żadnych aplikacji - to sposób przestępców na poznanie Twoich danych dostępowych do konta i kradzież pieniędzy,

Nie otwierać takich załączników/ linków w podejrzanych wiadomościach, ponieważ mogą zawierać złośliwe oprogramowanie.

Jeśli podejrzewasz, że możesz być ofiarą oszustwa:

Zadzwoń na policję, złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

Zadzwoń na infolinię swojego banku i przekaż wszystkie niezbędne informacje.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)