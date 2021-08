Oddali cząstkę siebie, by pomóc potrzebującym Data publikacji 05.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się honorowa zbiórka krwi. W czasie akcji śląscy policjanci oraz pracownicy cywilni oddali cenny płyn ratujący życie. Większość dawców, to osoby regularnie oddające krew. Nie zabrakło jednak osób, które podzieliły się cząstką siebie po raz pierwszy. Gest ten ma szczególne znaczenie dla zdrowia innych właśnie teraz, w czasie pandemii.

Kolejna już w tym roku honorowa zbiórka krwi odbyła się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. O 8.00 przed komendą zaparkował Mobilny Punkt Poboru Krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. Jak zawsze podczas tego wydarzenia, nie zabrakło policjantów i pracowników cywilnych, którzy chętnie oddali cząstkę siebie, aby pomóc innym. Większość z dawców regularnie oddaje krew, ratując tym samym ludzkie życie. Nie zabrakło jednak osób, które oddały krew po raz pierwszy.

Dzisiaj do mobilnego punktu zgłosiło się 23 chętnych, z których 16, po wstępnej weryfikacji i opinii lekarza oddało krew. W sumie zebrano jej ponad 8 litrów, która trafi do najbardziej potrzebujących. Była to kolejna w tym roku zbiórka krwi pod katowicką komendą wojewódzką. Akcje krwiodawstwa na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzone są nieprzerwanie już od 2007 roku.